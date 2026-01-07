CorseNetInfos
Collecte de sang à Moriani : la solidarité au rendez-vous malgré des conditions difficiles


La rédaction le Mercredi 7 Janvier 2026 à 20:41

La première collecte de sang de l’année 2026 organisée ce matin à Moriani s’est déroulée dans un contexte météorologique peu favorable. Pluies verglacées et conditions de circulation compliquées n’ont pourtant pas découragé les donneurs.



Collecte de sang à Moriani : la solidarité au rendez-vous malgré des conditions difficiles
Dix-neuf personnes ont fait le déplacement et permis la collecte de seize poches de sang. Un résultat modeste en volume, mais essentiel au regard des besoins constants en produits sanguins. Chaque don compte et contribue directement à la prise en charge de patients sur l’ensemble du territoire.

Parmi les participants, deux nouveaux donneurs ont franchi le pas pour la première fois. Un engagement important pour le renouvellement indispensable du don du sang, alors que les collectes reposent largement sur la fidélité et la mobilisation régulière des bénévoles.

Les organisateurs ont également tenu à remercier Angèle et Paola, de la boulangerie Le Florentin, pour le don de galettes offertes aux donneurs à l’issue du prélèvement, un geste apprécié dans un contexte hivernal exigeant.
Cette collecte rappelle une nouvelle fois le rôle central des donneurs, qui, parfois au prix d’efforts concrets, permettent de maintenir les stocks nécessaires au bon fonctionnement des services de santé. La prochaine collecte est d’ores et déjà attendue, avec l’espoir de voir cette mobilisation se poursuivre et s’élargir.




