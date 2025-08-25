Col San Sebastianu - Hommage à Jean-Louis Arbori et Philippe Bressy morts au feu

Âgés de 16 ans, ils avaient trouvé la mort le 25 août 1972, pris dans les flammes au col San Bastianu. Devant la stèle en granit rose réalisée par le sculpteur Noël Bonardi, qui rappelle leur fin tragique, élus, pompiers et représentants des forces de sécurité étaient présents.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Véronique Arrighi, présidente du SIS Pumonte, de Christian Garrido, adjoint au maire d’Appiettu, et du colonel Olivier Javelle, directeur adjoint du SIS 2A. Un détachement de sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud, des représentants du SIS Cismonte, des formations militaires de la sécurité civile, de la gendarmerie et des Unions départementales de sapeurs-pompiers de Corse leur ont également rendu les honneurs.

Plus de cinquante ans après le drame, cette cérémonie témoigne de la fidélité du souvenir.