Climat, air et énergie en Corse : vers une adaptation nécessaire

Dans le cadre de la semaine du développement durable, temps d’échange et projection de films thématiques ont été organisés ce 29 septembre au cœur d’Ajaccio à la Hall du marché square Campinchi . Ainsi durant quatre heures, débats et discussions sur les questions du climat, de l’ air et de l’énergie se sont enchaînés . « Nous présentons différents films et notamment un film qui traite du changement climatique réalisé par la DREAL avec l’Université de Corse , explique Isabelle Clémenceau , chargé de mission à la DREAL . Grâce aux médias locaux, nous avons pu récupérer des images des catastrophes naturelles. Ce film est donc fait pour alerter la population sur les risques d’inondations et de submersions marines ».



Ce type de tempêtes ont été fréquentes et violentes dans les dernières années sur l’île entraînant outre les dégâts matériels et humains des conséquences économiques lourdes. Le documentaire explique donc qu’il faudra désormais éviter de construire dans des zones inondables et de continuer l’élaboration de plan de prévention et d’inondation. Cela pourrait paraître évident, mais il faudra s’adapter sans cesse. Pour cela l’ État fait un travail régulier auprès des communes afin d’aider la réalisation des Plans locaux d’ Urbanisme et d’identifier les zones à risques.



Du côté des particuliers et du jeune public, le secteur associatif répond présent avec notamment le CPIE d’Ajaccio. « Nous faisons des ateliers réguliers avec les scolaires, mais aussi les jeunes dans le cadre de leur loisirs, souligne Christine Natali , directrice de l’association. Les effets du climat peuvent faire émerger la notion d’effondrement. La sécheresse que connaît notre micro climat ne permettrait pas la reprise de la forêt de Vizzavona si elle subissait un incendie par exemple ».



Du côté de l’ air en Corse, contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’air intérieur serait davantage pollué que celui de l’extérieur. Et le bassin ajaccien, malgré la centrale du Vazzio ne serait pas pollué plus que la région bastiaise.

Toujours est-il que la Corse est dans une urgence environnementale et climatique à laquelle elle va devoir faire face et s’adapter.