Claudine Kanengieser expose à la cave du domaine d'Alzipratu

"L'idée c'est de rejoindre plusieurs sentiments. Une cave est un endroit où en principe tous les sens sont ouverts, le nez, le goût et on y joint aujourd'hui le plaisir de l'image en y associant des expositions d'artistes. [...]. Ce genre d'événements draine un public différent. Certains viennent pour l'artiste et découvrent le vin et d'autres viennent pour le vin et découvrent l'artiste" précise Pierre Acquaviva, viticulteur du domaine. Ainsi, en organisant ces expositions au cœur de la cave, les beaux arts se mêlent parfaitement à l'art viticole. "

C'est l'occasion de faire se croiser des univers qui spontanément ne se croiseraient pas forcément. Les caves viticoles sont des endroits de rencontre et de bien-être".





Dans la salle de dégustation, l'artiste a privilégié les animaux de la savane et ses danseurs. Mais à l'entrée, le poulpe envoûtant rappelle qu'il faut descendre un peu plus bas dans la cave, pour y découvrir le monde marin.

"Les animaux ont commencé par une girafe et un éléphant " explique Claudine Kanengieser. " Ayant moi même fait de la danse, je trouve que c'est un art très expressif. C'est le mouvement c'est la vie".

Dans ses sculptures, ont peut y découvrir Georges Donn, le danseur vedette de Maurice Béjart, ou encore une des gymnastes de l'équipe bulgare, qui a gagné les jeux olympique.

" Tout est uniquement en bronze, fait à partir de plâtre qui est transformé en bronze par la technique de la cire perdue" ajoute Gérard Kanengieser, son époux.

Des œuvres délicates et élancées qui semblent prêtes à se mettre en mouvements.

Danseurs, girafes, "critte" et autres animaux investissent jusqu'au 27 juillet 2019 la salle de dégustation et la cave du domaine d'Alzipratu à Zilia.