Claudia Cardinale avait été l'invitée d'honneur du festival du cinéma italien de Bastia

En février 2004, le Festival du cinéma italien de Bastia accueillait une invitée de prestige : Claudia Cardinale. La star, figure incontournable du cinéma transalpin et international, était alors l’invitée d’honneur d’une édition marquante dans l’histoire du rendez-vous bastiais.



Lors de sa venue, l’actrice avait salué l’événement en ces termes : « Ce festival est une parenthèse enchantée au cœur de l’hiver. » Une déclaration reprise par les organisateurs et restée dans les mémoires comme un signe fort de reconnaissance pour une manifestation qui, depuis sa création, s’attache à faire vivre le cinéma italien au public corse.



Cette édition 2004 fut également un tournant pour le festival : elle coïncidait avec la mise en place de la compétition officielle dotée d’un Grand Prix, instituant une nouvelle dimension artistique et compétitive. Désormais, les films en sélection pouvaient être distingués par un jury, donnant à Bastia un rôle affirmé de vitrine et de découverte du cinéma italien contemporain.



La présence de Claudia Cardinale s’inscrit dans une tradition d’accueil des grandes figures du septième art italien. Le festival a, au fil des ans, reçu des personnalités telles que Gina Lollobrigida, Ornella Muti ou Stefania Sandrelli, renforçant son rayonnement et son prestige.



Vingt-et- un ans plus tard, le passage de Claudia Cardinale à Bastia demeure un moment fort de la mémoire du festival. Sa participation avait contribué à inscrire la manifestation dans le calendrier culturel insulaire et à conforter son statut de rendez-vous incontournable pour les amoureux du cinéma italien.