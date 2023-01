Cinéma : le film « L’ultime rivage » présenté en avant-première à Bastia

Ce long métrage de 1h20 raconte l’histoire d’un jeune migrant libyen qui fuit son pays et qui croit à une nouvelle vie en Corse. « Ce film n’est pas un film sur les migrants » souligne toutefois l’auteur du scénario et réalisateur Sébastien Roussin, « le film débute au moment où le jeune migrant débarque sur l’île et narre la suite dramatique de son parcours ». À peine débarqué, le jeune homme tombe en effet sous la coupe du passeur, un maffieux surnommé Le Kabyle qui vit en dehors des lois, de divers trafics dont celui d’êtres humains.





« Le véritable thème de ce film c’est la rédemption de deux personnes qui cherchent à se réinstaller dans la vie » explique S. Roussin, « Ahmed, le jeune migrant maltraité par le Kabyle et ses sbires et Ange, la cinquantaine, un autre mafieux très puissant, dont le fils vient d’être assassiné et qui tombe en dépression et dans l’alcoolisme ». Ange alors qu’il erre dans les rues d’une ville recueille Ahmed passé à tabac par les hommes du Kabyle. Tous les deux vont alors s’entraider pour remonter la pente. Une amitié va les unir, Ange reportant presque l’amour qu’il avait pour son fils sur le jeune immigré.





Malgré quelques longueurs au début, on est vite pris par cette amitié entre les deux personnages, et ce malgré les différences de culture entre eux. On se prend finalement de sympathie pour Jean-Max Lhuillier, bien dans la peau d'Ange, ce « gentil » mafieux qui vient au secours du jeune Ahmed, remarquablement joué par Malik Ouahioube. Si on éprouve tout de suite du dégoût et de la haine pour le Kabyle, c’est sûrement par l’excellent jeu de l’acteur, pourtant d’habitude clownesque, Philippe Ambrosini. À leurs côtés, Julien Peilert, qui tenait le rôle principal dans le précédent court métrage de Sébastien Roussin, « Au-delà des promesses », ignoble bras droit du Kabyle. La fin du film est particulièrement rythmée, fruit du beau travail du trio d’Angels film : Sébastien Roussin, David Ployer (chef opérateur) et Julien Peilert qui doivent désormais trouver un distributeur et alors qu’un nouveau projet est déjà en élaboration, avec peut-être de nouveau réunis Jean-Max Lhuillier (originaire de Prunelli di Fiumorbu) et Philippe Ambrosini (natif de Porri).