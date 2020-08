Cinéma : « Belle Fille » en avant-première en Corse

- Méliane, vous venez présenter Belle Fille les 12 et 13 août prochain en Haute-Corse, là ou une partie du film a été tournée. C’est important de le projeter ici ?

- C’est très important pour moi de venir présenter le film ici. La « Corse » n’est pas juste un décor dans mon film, elle en est un personnage central. J’espère vraiment lui rendre hommage. Et puis, nous avons été si bien accueillis pendant ce tournage, on a tellement de bons souvenirs. Je suis très émue de faire cette projection ici… Mais j’ai aussi énormément le trac!



- Vous êtes actrice, vous passez pour la première fois derrière la caméra. Pourquoi cette envie ? Le sujet du film vous tenait particulièrement à cœur ?

- Je suis actrice mais ça faisait un moment que l’envie de réaliser me titillait. J’ai d’ailleurs co-réalisé un court métrage – Et toi? – en 2010. Il y a presque 10 ans, quand j’ai commencé à me lancer dans l’écriture de Belle Fille, je n’étais pas sûre que le film voit le jour. C’est tellement difficile aujourd’hui de financer un long métrage, surtout un 1er ! Alors, je me suis dit que, vu l’énergie et le temps que ça allait me prendre, il fallait qu’il soit essentiel pour moi, le plus intime possible. Même si le point de départ du scénario n’est pas inspiré d’une histoire personnelle, j’ai voulu y mettre beaucoup de moi. C’est la raison pour laquelle j’ai placé l’intrigue en Corse. Je n’y ai jamais vécu mais ce sont mes origines, c’est donc là que je voulais raconter cette histoire et tourner mon 1er film. Un peu comme un "retour aux sources".



- Sacré casting. Vous avez dirigé Alexandra Lamy, Miou-Miou et Jonathan Zaccaï. Et à leurs côtés toute une équipe d’acteurs et d’actrices corses. Ils ne vous ont pas trop "macagné" ?

- Un peu mais j’ai adoré travailler avec eux [rires]. Et surtout, ils sont formidables dans le film ! En fait, sur ce tournage, tout s’est passé en douceur. Les acteurs m’ont fait une confiance aveugle et ont travaillé avec une grande générosité. Tous ! Ils sont d’ailleurs devenus très vite complices (corses et continentaux). J’ai eu l’impression d’être à le tête d’une grande troupe de théâtre dont l'ambiance joyeuse et festive était énergisante et ressemblait parfois à une colonie de vacances. Je crois que cela transparait à l’écran.