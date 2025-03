Ciné Donne 2025 : un festival pour interroger la place des femmes dans la société

Depuis sa création en 2022, Ciné Donne s’est imposé comme un rendez-vous majeur autour des droits des femmes et des inégalités persistantes dans la société. "Ciné Donne est devenu aujourd’hui un événement incontournable sur notre territoire et répond à une réelle demande", affirme Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d’Agglomération de Bastia à l'occasion de la conférence de presse de présentation.



Pour cette quatrième édition, l’événement élargit son périmètre avec des projections et débats organisés à Biguglia, Corte et L’Île-Rousse, en plus de Bastia et Furiani. "Il constitue le prolongement de nos actions pour le droit des femmes, la lutte contre les violences et la délinquance aux côtés des associations", précise-t-il, soulignant que cette année, la CAB pilote l’intégralité du festival.

Le festival bénéficie du soutien de la Collectivité de Corse, qui a souhaité s’y associer. "Nous sommes très fiers de participer à ce festival. Le cinéma est un grand art et les films donnent à réfléchir, amènent des pistes de réflexion dans tous les domaines", déclare Anne-Laure Santucci, conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, du mécénat et de la vie associative.



Un festival ancré dans le débat de société

Derrière la programmation cinématographique, l’objectif du festival reste clair : offrir un espace de réflexion et d’échange autour des discriminations de genre et de l’évolution des droits des femmes. Un enjeu central, selon Emmanuelle de Gentili, vice-présidente de la CAB en charge de l’inclusion, de la prévention et de la citoyenneté : "Ce festival est un vecteur d’engagement. Il permet de prolonger le travail mené par la CAB sur l’égalité homme-femme et la lutte contre les violences faites aux femmes. Par ces projections, nous voulons non seulement sensibiliser, mais aussi donner la parole à tous les publics, notamment les jeunes, pour comprendre les réalités qui façonnent encore aujourd’hui notre société."



Une programmation engagée et des invités de marque

Pendant une semaine, le festival mettra en avant sept films et quatre documentaires, abordant des thématiques aussi variées que l’émancipation, la liberté de choix, la représentation des femmes dans l’Histoire ou encore la lutte contre les stéréotypes de genre.



Parmi les œuvres sélectionnées, "Gloria !" de Margherita Vicario explore l’émancipation à travers la musique, tandis que "IVG : Histoire(s) de combattantes" de Charlène de Vagas et Jennifer Aranda Walker retrace la bataille pour le droit à l’avortement. "Olympe, une femme dans la révolution" de Julie Gayet et Mathieu Busson s’intéresse au combat d’Olympe de Gouges, l’une des premières féministes françaises, et "Diamant brut" d’Agathe Riedingerinterroge les rêves de réussite et les illusions de la célébrité.



Des figures du cinéma et du débat public attendues

Pour enrichir les échanges, une trentaine d’intervenants prendront part aux débats organisés après chaque projection. Parmi eux, Julie Gayet, actrice et productrice, la chercheuse en études cinématographiques Brigitte Rollet, le journaliste Cyril Graziani ou encore la juriste Wanda Mastor.



Des espaces d’échange et de sensibilisation seront également mis en place tout au long du festival, avec notamment le van "En voiture Nina et Simon.e.s", consacré à la prévention des violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’un espace dédié à la santé reproductive et aux relations affectives et sexuelles.



Un festival accessible à tous

Les projections auront lieu à Bastia, Furiani, Biguglia, Corte et L’Île-Rousse, avec une entrée à 5 euros, gratuite pour les scolaires. La billetterie sera disponible sur place.



En multipliant les lieux et les thématiques, cette nouvelle édition de Ciné Donne confirme sa vocation : sensibiliser, informer et faire avancer le débat sur l’égalité et les droits des femmes à travers le regard du cinéma.



Les Tables rondes

La table ronde « Choisir son avenir » sera suivie de la projection du documentaire « L'émancipation des femmes par l'argent »

À Bastia & Furiani, le débat se fera en présence d'Elodie Pisella, Elodie Sartet et Marie-Pierre Finalteri

• Bastia le 21 mars à 14h au Centre Culturel L'Alboru (projection du film à 15h)

• Furiani le 25 mars à 14h au Cinéma Furiani (projection du film à 15h).

À Corti, Nathalie Lameta, Elodie Sartet et Marie-Pierre Finalteri seront présentes

• Le 27 mars à 14h au L'alba Cinéma Corte (projection du film à 15h)



La table ronde « Un rêve illusoire » sera suivie de la projection du film Diamant Brut

À Bastia, le débat se fera en présence de Léa Gorla, Vanina Micheli Rechtman et Marie Abbenanti

• Le 21 mars à 9h au Centre Culturel L'Alboru (projection du film à 10h)

• Le 26 mars à 14h au Cinema Le Fogata Cinéma Balagne (projection du film à 15h) avec Charlotte Arrighi de Casanova

• Le 27 mars à 9h au Cinema L'alba Cinéma Corte (projection du film à 10h) avec le docteur Caroline Rose Torres





La table ronde « Femmes : le droit à rien pour » sera suivie de la projection du film Olympe, une femme dans la Révolution

• Le 20 mars à 18h30 au Centre Culturel L'Alboru (projection du film à 19h30) en présence de Julie Gayet, Brigitte Rollet et Isabelle Steyer, avocate

• Le 23 mars à 18h30 au Centre Culturel Carlu Rocchi (projection du film à 19h30) à Biguglia avec Anne Malka et Isabelle Steyer.



La table ronde « Le combat continue… » sera suivie de la projection du documentaire IVG: Histoire(s) de combattantes

• Le 20 mars à 14h au Centre Culturel L'Alboru (projection du film à 15h00) à Bastia avec Pierre Jouannet, Wanda Mastor et Isabelle Steyer.

• Le 23 mars à 14h au Spaziu Carlu Rocchi (projection du film à 15h) à Biguglia, avec Aurélia Dominici Campana et Laureline Roux.



La table ronde « S'émanciper en musique » sera suivie de la projection du film Gloria !

• Le 20 mars à 9h à l'Alb'Oru (projection du film à 10h00) à Bastia avec Brigitte Rollet, chercheuse en études cinématographiques et enseignante à Sciences Po

• Le 26 mars à 18h30 au cinéma le Fogata (projection du film à 19h30) à L’Île Rousse avec Letizia Giuntini, auteure, compositrice, interprète et Julia Knecht, soprano.



La table ronde « Histoire d'une rébellion» sera suivie de la projection du film Primadonna.

• Le 22 mars à 14h à L’Alb’Oru (projection du film à 15h) à Bastia avec Brigitte Rollet, Laureline Roux et Aurelia Dominici Campagna

• Le 24 mars à 14h au Spaziu Carlu Rocchi (projection du film à 15h) à Biguglia avec Laureline Roux et Aurelia Dominici Campagna

• Le 25 mars à 18h30 au cinéma U Paradisu à Furiani avec Laureline Roux.



La table ronde « La puissance des femmes » sera suivie de la projection du documentaire « Toutes musclées » de Camille Juza.

• Le 21 mars à 18h30 au Centre Culturel L'Alboru (projection du film à 19h30) » Avec Marie-Stéphanie Abouna, Aurélie Ferrandi, Johanna Mei et Cassandra Sampieri.



La table ronde « « Une femme à l’école », avec le film « Louise Violet » d’Eric Besnard.

Samedi 22 mars à 18h30 à L’Alb’Oru avec Brigitte Rollet, Anne Malka et Jackie Emmanuelli

Mardi 25 mars à 9h au cinéma U Paradisu de Furiani avec Anne Malka



La table ronde « Le pouvoir de l’image » illustré par le film « Norah » de Tawfik Alzaidi.

Lundi 24 mars à 18h30 au centre culturel C. Rocchi à Biguglia avec Liza Terrazzoni et Jackie Emmanuelli.



La table ronde « Garder le contrôle ou pas » avec la projection de « Baby girl » de Halina Reijn.

Jeudi 27 mars à 18h30 au cinéma L’Alba à Corte avec Paule Maerten.