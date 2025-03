Cine Donne 2025 : Quand le cinéma ne se contente plus de raconter, mais interroge

​Des projections aux débats, une volonté de questionner le regard collectif

Cette année, encore, Cine Donne met en lumière des œuvres portées par des réalisatrices ou consacrées aux parcours féminins, mais il ne se limite pas à une simple vitrine cinématographique. Ce qui fait sa singularité, c’est son ancrage dans le réel. Il ne s’agit pas seulement de projeter des films, mais d’ouvrir des espaces où la parole circule, où les récits se confrontent aux expériences vécues. Regarder, écouter, échanger, comprendre : ici, le cinéma est un point de départ, jamais une fin en soi.



Au-delà des projections, c’est toute une réflexion qui s’installe. Elle se déploie dans les débats, s’enrichit à travers les livres, trouve un prolongement dans des espaces d’écoute. Elle prend aussi la route, avec un van itinérant, "En voiture Nina et Simon.e.s", qui va au-devant du public pour parler de ce dont on parle trop peu : violences sexistes, santé reproductive, sexualité. « Un festival, c’est aussi la possibilité de rencontrer des personnalités engagées dans la vie artistique, intellectuelle et politique », soulignent les organisateurs. Et c’est là que Cine Donne prend toute sa dimension. Il ne s’agit pas d’enchaîner des projections, mais d’ouvrir des espaces de discussion. Avant et après chaque séance, des réalisatrices, des militantes, des chercheuses prennent la parole pour interroger la façon dont le cinéma façonne nos représentations, perpétue certains stéréotypes, mais peut aussi les déconstruire.



Comment penser l’émancipation des femmes à travers le prisme du travail et de l’indépendance financière ? Quelle place le corps féminin occupe-t-il encore aujourd’hui dans la société et dans l’image qu’en donne le cinéma ? Ces questions seront au cœur des échanges menés par Brigitte Rollet, spécialiste du genre et du cinéma, et Isabelle Steyer, avocate engagée dans la défense des droits des femmes.



Mais Cine Donne ne se contente pas d’être un festival pour initiés. Il veut toucher un public plus large, notamment les jeunes. Des projections auront lieu dans plusieurs communes de Haute-Corse, à destination des collégiens et lycéens, pour ouvrir le dialogue et mettre les récits du cinéma en regard avec ceux du réel. Car si les images nous façonnent, elles peuvent aussi nous libérer.





TOUTE LA PROGRAMMATION : ICI