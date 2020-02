Chiatra : Une voiture plonge dans un ravin de 50 m. Le conducteur gravement blessé

D'importants moyens de secours ont été rapidement engagés. Les pompiers de Cervioni avec une ambulance et un véhicule de désincarcération, Dragon 2 B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, le groupe de montagne des sapeurs pompiers du SIS 2B....

La victime, présentant de multiples traumatismes - crânien, dorsal et des membres inférieurs - a pu être prise en charge par les hommes du GMSP et remontée sur la route avant d'être évacuée sur le centre hospitalier de Bastia.