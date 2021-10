Cherté des carburants : L’Assemblée de Corse acte des pistes d’action pour faire baisser les prix

Un rapport attendu

Le groupe majoritaire Fa Populu Inseme insiste sur la nécessité de faire aussi baisser le trafic routier en offrant des alternatives par le développement de la mobilité douce et du train : « C’est en faisant baisser la consommation de carburants qu’on diminuera les monopoles. Il faut sortir du prisme mortifère : une personne, une voiture. Ce n’est plus possible ! Le train ira jusqu’à Folelli ! », affirme Louis Pozzo di Borgo. Tout en précisant : « Il y a cela que l’on peut faire seuls, et il y a ce que l’on ne peut pas faire seuls. Il y a un monopole du groupe Ruby et des sur-marges qu’il faut démontrer et combattre, mais c’est à l’Etat de démontrer qu’il y a monopole ou entente illicite ». La préfète a diligenté en 2018, auprès de la Direction de la concurrence et des fraudes, une enquête sur les prix des carburants en Corse, dont les conclusions devaient être divulguées en mai 2019 et ne le sont pas toujours pas. L’Exécutif corse l’a demandé en vain à trois reprises. « On est toujours dans l’attente de ce document crucial. Nous vous demandons de saisir l’Etat pour obtenir ce rapport qui nous permettrait d’agir au niveau du prix consommateur sans fragiliser la filière. Nous proposons aussi la constitution d’un fonds de garantie lié à la mise en place d’une fiscalité adaptée, comme dans les DOM-TOM ».



Un outil d’émancipation

La présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, intervient pour défendre la création d’un Institut territorial de la statistique, notamment titulaire des compétences des observatoires des prix et des marges, comme cela existe dans les territoires ultra-marins, une création jugée inutile par le CESEC et la droite. « Le CESEC prétend qu’il y a déjà l’INSEE, mais l’INSEE a des protocoles de recherche de données qui sont nationaux, sa mission n’est pas de travailler sur l’économie corse. Il faut à chaque fois lui faire une demande particulière. Ce que nous cherchons à quantifier, c’est le niveau des prix et les facteurs qui agissent sur ces prix. On a besoin pour cela d’un Institut qui travaille en ce sens, mesure les données, fait des analyses. Ce n’est pas un fétiche universitaire, c’est une procédure qui nous permet de gérer nous-mêmes les données et de prévoir les chocs exogènes. C’est un véritable outil d’émancipation. On a mis des années pour connaître le niveau du stock existant ! Il est important de ne pas répéter les mêmes erreurs ». Ce type d’Institut existe dans presque toutes les îles, en Sardaigne, aux Baléares… « On a besoin de cet Institut », renchérit Gilles Simeoni, « On va continuer à travailler sur le prix des denrées de première nécessité, on le fera sur le prix des loyers et de l’eau ».