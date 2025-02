Cherté de la vie en Corse : Force Ouvrière interpelle Laurent Marcangeli sur l'ICFT

Depuis treize ans, l’Indemnité Compensatoire pour Frais de Transport (ICFT), versée aux agents publics en Corse, est restée inchangée. Instaurée après un mouvement social en 1989, elle avait été réévaluée à plusieurs reprises, notamment en 1995 et 2009, pour atteindre 1 076,84 euros par an en 2012. Mais depuis plus aucune augmentation n’a été appliquée, alors que le coût de la vie a explosé sur l’île. Dans un courrier adressé au ministre de la Fonction Publique, Laurent Marcangeli, FO Fonction Publique Corse tire la sonnette d’alarme : « Entre janvier 2012 (date de la dernière revalorisation effective de l'ICFT) et le 1er janvier 2025, l'inflation a augmenté de 24,1 %. En revanche, durant cette même période, le point d'indice sur lequel est indexée cette indemnité n'a progressé que de 6,2 %. »



Le syndicat rappelle que cette indemnité avait été mise en place pour compenser l’écart de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires insulaires et ceux du continent. Une volonté affirmée dans un courrier du préfet de Corse en 2009, cité par FO : « L’ICFT a pour but de compenser la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires dans l’île par rapport au continent. »



Or, selon le syndicat, aujourd’hui, cette compensation ne joue plus son rôle, dans un contexte où la cherté de la vie en Corse est devenue une préoccupation majeure. « L'absence de revalorisation de cette indemnité depuis 13 ans dégrade encore plus les conditions de vie des agents publics, dans une région que l'INSEE classe parmi les plus pauvres de France métropolitaine, une région où l'emploi public demeure pourtant un poumon économique essentiel », souligne FO dans son courrier.



Le syndicat demande à être reçu par le ministre afin d’exposer ses revendications.

Aucune réponse n’aurait pour l’instant été apportée.