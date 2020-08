Chèques vacances : près de 2 000 familles corses peuvent encore recevoir 200€

Depuis le 7 août dernier, l'Agence de tourisme de la Corse (ATC) offre 200€ de chèques vacances aux 3700 familles les plus modestes. Cette opération s'adresse aux personnes à faible revenus, aux chômeurs et aux traités. A la suite de l'épidémie de Coronavirus, l'ATC mise sur le "tourisme social et solidaire". De ce fait, la somme versée est utilisable uniquement en Corse et profitera aux professionnels insulaires.Depuis le lancement de cette opération un peu plus de 900 foyers se sont manifestés. Près de 2000 familles peuvent encore demander l'aide jusqu'au 30 septembre.Pour pouvoir en bénéficier, les demandeurs doivent affilié à la caisse d'allocation familiale de la Corse et avoir un quotient familial compris entre 800 et 1 000€. Une fois la demande effectuée sur le site de l'ATC, les chèques vacances sont envoyés au domicile et peuvent être utilisés pendant 2 ans.Le public concerné est invité à se déclarer sur le site de l’ATC : www.visit.corsica