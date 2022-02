« Chemins de traverse » : la belle exposition des pensionnaires de L’Eveil

« Cette exposition regroupe les œuvres d'enfants, d’ados et d'adultes de notre association, qui sont aujourd’hui très fiers de côtoyer dans cette galerie des artistes reconnus et de renom » souligne Véronique Cuvillier. « Encadrés et épaulés par nos éducateurs, ils ont laissé libre cours à leur imagination, leur envie. Ils se sont vraiment éclatés dans leur passion. Un travail de longue haleine qui a requis beaucoup de patience mais le résultat est très beau ».





L’association L’Eveil, créée en avril 1964, regroupe un public de personnes, à partir de 2 ans, à déficience intellectuelle et psychique. Elle concerne 300 familles de Haute-Corse et emploie 190 salariés. « L’ADAPEI*, plus connue sous l’appellation l’Eveil, se veut le relais de L’UNAPEI** sur le territoire Corse. Comme elle nous œuvrons pour une société solidaire et inclusive. Nous nous sommes engagés, au travers de ses valeurs associatives humanistes, à œuvrer vers une démarche éthique avec notamment respect des statuts et textes fondateurs, assurer leur exacte adaptation, encourager tous les intervenants, bénévoles, partenaires, dirigeants et professionnels à développer des pratiques permettant l’amélioration continue de la qualité du service rendu, œuvrer dès l’annonce du handicap et accompagner toutes les étapes de la vie, être à l'écoute des usagers et des familles »





*Association Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés

**Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis.