Chasse au sanglier : en Corse-du-Sud, les chasseurs obtiennent une fermeture anticipée

Cause principale de cette demande de changement de date : “les remontées des associations de chasse faisant état d’une diminution significative des populations de sangliers dans les zones rurales de Corse-du-Sud”. Une situation qu’a constatée Ange-Dominique Manenti. “La saison précédente, nous avons eu une diminution importante de notre tableau de chasse. Nous avons notamment constaté que les laies abandonnaient leurs portées. C’est pourquoi nous souhaitions avancer la date de clôture de la chasse au 31 janvier.”



Quant à la prolifération des sangliers en ville, et notamment à Ajaccio, Ange-Dominique Manenti rappelle que “les chasseurs n’ont aucun pouvoir en agglomération”. “C’est à la municipalité et à la préfecture d’agir et de faire intervenir des spécialistes qui pourront procéder au piégeage, ou éventuellement à des tirs de nuit.” Bien qu’ils aient obtenu une avancée de la date de clôture de la saison de chasse au sanglier, les chasseurs de Corse-du-Sud estiment que “rien ne nous empêchera de prolonger la chasse l’année prochaine, jusqu’au 28 février 2026”. “Tout dépendra des résultats de cette saison”, conclut Ange-Dominique Manenti.