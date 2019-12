Charlotte Rizo reçoit le Prix académique de l’Éducation 2019

La rectrice de l’académie de Corse, Julie Benetti a reçu la lycéenne Charlotte Rizo afin de lui remettre le Prix académique de l’Éducation 2019. Cette récompense vient saluer le parcours exemplaire de l’élève mais également son implication dans le sport et la citoyenneté. Élève de terminale scientifique au lycée Laetitia à Ajaccio, Charlotte enregistre une moyenne de 17/20 sur les deux dernières années scolaires. Parallèlement à cela, la jeune fille fait partie du CSJC ce qui lui permet de concilier son cursus avec la pratique du sport à haut niveau puisqu’elle fait de la voile depuis l’âge de 6 ans. Elle s’est en effet illustrée en arrivant troisième sur le podium du championnat du monde d’open bic U17. Elle est également classée quatorzième aux championnats de France élite laser radial. Elle partage sa passion en été en s’impliquant bénévolement dans une démarche citoyenne comme aide monitrice dans son club de voile. La jeune fille, timide, s’est dite honorée et modestement surprise de recevoir un tel prix.



C’est avec émotion que la rectrice lui a remis son prix comprenant une médaille, un chèque de 300 euros et un cadeau. « L’académie de Corse est honorée de récompenser une élève et une jeune femme de votre valeur, a déclaré Julie Benetti en s’adressant à Charlotte Rizo. Votre professeur Mme Peraldi dit de vous que vous êtes une excellente élève au comportement exemplaire. C’est donc avec un très grand plaisir que je vous remets ce prix pour votre parcours scolaire, sportif et citoyen ».

Charlotte Rizo, entourée de ses parents fiers et émus a donc reçu cette belle récompense qui vient encourager ses ambitions futures puisqu’elle envisage une prépa maths sup spé afin d’intégrer une école d’ingénieur pour devenir ingénieur en aérospatial.