Changement d'horaire au CCAS de Calvi pour la distribution de denrées alimentaires

" La direction du CCAS vous informe que la distribution de denrées alimentaires, organisée chaque semaine, le ‪vendredi, est désormais prévue à 10h30 (et non plus 11h)‬, à l’Ecole Bariani (entrée coté Mairie).

Il est demandé aux personnes ayant prévu de se déplacer de se munir de leurs cabas de courses ainsi que de sacs destinés aux produits surgelés ️

Vous pouvez consulter les détails de l’opération de distribution dans la publication intitulée « Confinement - Le Centre Communal d’Action Sociale plus que jamais au service de la population fragile ». [...]



L’approvisionnement est rendu possible :

- D’une part, grâce au stock mis généreusement à disposition par les Restos du Coeur et la Croix Rouge.

- D’autre part, un approvisionnement complémentaire et hebdomadaire s’effectue grâce aux denrées offertes par les supermarchés locaux, Super U, Casino et Spar Acapulco, que la Ville remercie chaleureusement.

- Enfin, des fruits et légumes sont fournis par les producteurs de la Côte Orientale, des chocolats par la société Pralibel de Bastia : la Ville remercie également ces généreux donateurs.



Dès lors, les bénéficiaires de l’aide alimentaire de la Croix Rouge, les détenteurs d’une carte des Restos du Coeur et toutes autres personnes en difficulté, sont invités à se présenter le ‪vendredi à 10h30 (et non plus 11h) à l’Ecole Bariani (entrée coté Mairie).

Il va de soi que les opérations sont réalisées dans le plus strict respect des normes sanitaires applicables : la distribution a lieu à l’extérieur, le flux des personnes étant quant à lui régulé par l’organisation en place" .