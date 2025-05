Championnats régionaux tennis de table : Les pongistes de l’extrême sud signent un week-end parfait

Les pongistes de l’extrême sud de l’île ont brillé ce week-end à l’occasion des dernières rencontres des championnats régionaux. En R2 PACA, l’Entente se déplaçait samedi à Meyreuil pour un match décisif dans la lutte pour le maintien. Composée de Fred Hennes, Florent Herscher, David Lemasson et Thibault Castelli, l’équipe s’est imposée 9 à 5 au terme d’une rencontre engagée. Une victoire précieuse qui permet au collectif de décrocher la 4e place sur huit et de sécuriser son avenir à ce niveau.



Dimanche, au COSEC municipal de Porto-Vecchio, le TTPV recevait le club ajaccien du CATT. L’équipe de la Cité du Sel n’a laissé aucune chance à son adversaire, s’imposant 13 à 1. Ce cinquième succès consécutif consacre les Porto-Vecchiais champions régionaux et leur ouvre les portes de la R3 PACA.



Une belle performance pour le club et son président Nicolas Magliolo. Dès septembre, Antonin Ortoli, Marcel et Thomas Frantz, Frédéric Benetti, Raphaël Desserprit et Jean-Do Fancellu prendront le large direction le continent pour défendre leurs couleurs à l’échelon supérieur.