Championnats de France de Trail : Nicolas Benedetti dans le top 100

Après les trailers des 50 kilomètres, samedi, c'était au tour des concurrents de la course des 25 kilomètres de prendre, en début de matinée, le départ de l'épreuve comptant pour les championnats de France. Près d'un millier de trailers, répartis entre championnat et course Open, se sont élancés pour une épreuve très technique agrémentée de1.900 mètres de dénivelé positif.





Au sein du championnat de France le meilleur résultat revient à l'athlète de l'ASPVA, Nicolas Benedetti (3h19'52) qui termine à la 93e place du classement général et à la 10e chez les masters 1. Le club de Porto-Vecchio place, aussi, Elliot Polome (3h42'11) en 157e position. Le master 2 Porto-Vecchiais, Jean-Marc Callaris (3h50'24) se classe 177e et 17e dans sa catégorie. Micka Compas (3h52'33) 187e complète le top quatre de l'ASPVA.





La Nordiste Magali Grazzini (AC Capu Biancu) est créditée d'un temps de 3h55'53. Les coureurs du CAA, Johnny Landais (208e) Julien Houdusse (235e) réalisent 3h57'54 et 4h08'15. Petite déception pour Léa Cullus (ASPVA) qui se contente de la 240e position en 4h09'05, juste devant Cédric Rudi 4h09,06, du même club.



Quant à Seb Tiberi (ASPVA) victime d'un coup de chaud, il achève son championnat en 4h32'06 Juliette Bizzari (COP) termine en 4h13'50 (255e). Isabelle Hanot et Sandrine Pietrini, toutes deux membres du CAA ont bouclé leurs parcours en 5h15'36 et 5h53'39.