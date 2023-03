Championnat du monde des rallyes au Mexique : Pilouis Loubet 8e du Shakedown

Hier, le Shakedown de Llano Grande, première étape du championnat du monde des rallyes au Mexique, a été remportée par Esapekka Lappi (Toyota) avec un chrono en 3'44'4. La firme nippone a réalisé la passe de trois avec la deuxième place de Kalle Rovanperä, crédité d'un temps identique, et la troisième de Sébastien Ogier à 7/10e. Pilouis Loubet terminait en huitième position à 5''5 de Lappi, devancé par son partenaire Ott Tanak pour 9/10e.



La trentaine d'équipages engagés sur cette manche sud-américaine ont ensuite enchaîné avec deux supers spéciales de 1,1 kilomètre à effectuer à deux reprises. Les deux ES sprint ont été remportées, à chaque fois, par Ott Tanak (Ford) devant Kalle Rovanperä pour la première et Esappeka Lappi pour la seconde. Loubet pour sa part a terminé, dans l’ordre, à la 8e place puis à la 6e place. Le rallye du Mexique se poursuivra aujourd'hui en milieu d'après-midi avec la première des huit spéciales El Chocolate (31,45km) avant de prendre fin en milieu de nuit avec l'ES10 Distrito Leon longue d'un peu moins de trois kilomètres. Cette manche sud-américaine, dont c’est le retour dans le giron du WRC après deux années blanches, aura lieu à plus de 2.000 mètres d'altitude. Les pilotes auront donc beaucoup à se mettre sous la dent, et la bataille pour la victoire promet d'être rude.