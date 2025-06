Championnat du monde des rallyes WRC2 : Pilouis Loubet retrouve la terre sarde

Trois semaines après un retour convaincant sur la scène mondiale lors du rallye du Portugal — terminé à la 7e place en WRC2 et 17e au classement général — Pilouis Loubet est de nouveau engagé en championnat du monde. Le Porto-Vecchiais prendra le départ, ce jeudi, du rallye de Sardaigne, toujours au volant de la Ford Puma Rally2 du team M-Sport, aux côtés de son copilote Loris Pascaud.



L’épreuve, bien connue du pilote corse, sera l’occasion de confirmer les belles sensations affichées sur la terre portugaise. Le rallye débutera jeudi avec le Shakedown disputé sur les 2,1 km de Cabu Abbas, avant une première journée de compétition vendredi, composée de six spéciales, dont Sa Conchedda, la plus longue du rallye (27,95 km).



Samedi, le programme prévoit également six spéciales, avec notamment Lerno – Su Filigosu (24,3 km). Le dimanche, plus allégé, comportera quatre dernières épreuves chronométrées, parmi lesquelles San Giacomo (25,1 km).



Au total, les concurrents devront parcourir 321 kilomètres de secteurs chronométrés répartis sur seize spéciales, à travers les pistes escarpées de l’île sarde.