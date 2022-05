Championnat du monde des Rallyes : Loubet 7e du Portugal

Quand il s’élançait ce dimanche matin pour la dernière journée avec cinq spéciales, le Porto-Vecchiais se trouvait à la 7e place du classement provisoire suivi à 26 secondes par Ott Tanak (Hyundai). La prudence était de mise d’autant que dès la 17e spéciale Felgueiras, Pilouis Loubet connaissait des problèmes de pneus avec une importante usure tout au long des 8,91 kilomètres. Il terminait d’ailleurs cette ES en 11e position à 18''8 de Rovanpera, alors que Tanak qui accrochait la troisième place grignotait de précieuses secondes. Dans la spéciale suivante Montim (8,69 km) Tanak réalisait le meilleur temps, Loubet était à 18 secondes et perdait, dans la foulée, sa septième place au classement au profit de l’Estonien pour deux petites secondes. On pouvait même craindre le pire quand dans Fafe (ES18) où la direction donnait des signes de faiblesse. Tanak signait encore le scratch alors que Pilouis Loubet pointait à la 11e place à 19''5.

Dans l'ES20 (Felgueiras) Graig Breen était victime d’ennuis mécaniques qui le faisaient rétrograder de deux places au classement. Par le jeu des chaises musicales, Pilouis Loubet, à son tour en proie à des problèmes de freins, héritait de la 7e place du classement général. Une position qui était la sienne à l’issue de la Power Stage de Fafe qui mettait un terme à ce rallye.

Avec cette 7e place du classement général final à 5'52''1 du vainqueur Kalle Rovanpera (Toyota) qui a devancé Elfyn Evans (Toyota) et Dani Sordo (Hyundai) Pilouis Loubet marque ses premiers points en championnat du monde 2022. Voilà qui est de très bon augure avant la cinquième manche qui débutera le 2 juin prochain en Sardaigne.