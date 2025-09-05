Championnat du monde de natation artistique : la bastiaise Jeanne Rougerie en bronze

« Jeanne était la plus jeune nageuse de la délégation » nous apprend Alexandra Mondolini, responsable technique d’Acqua Synchro Bastia. « Cette médaille est un véritable évènement pour la natation française, car dans l’histoire de la natation artistique française, c’est la première récompense obtenue en épreuve par équipe à des championnats du Monde ».







En seulement 10 ans d’existence, Acqua Synchro Bastia les fêtera en juin 2026, le club est devenu une référence en la matière : 8e club français, 200 licenciés, 3 entraineurs diplômés, une école de natation, un centre d’accession et de formation labélisé, une section compétition, 9e aux championnats de France Jeunes, des résultats au très haut niveau, une intégration dans le PPF, Projet Performance Fédéral… Parmi les locomotives du club : Jeanne Rougerie. « Elle est venue au club à 4 ans, pour apprendre à nager puis s’est dirigée vers la natation artistique », explique Alexandra Mondoloni. « Quand j’ai su nager, je n’ai pas voulu continuer la natation, car pour moi ça manquait de rythme », déclare Jeanne Rougerie. « Un jour, dans les gradins de la piscine j’ai assisté à un gala de natation artistique et ça m’a vraiment impressionnée. Je me suis donc inscrite, j’avais tout juste 6 ans ».





Passionnée par son sport, la gamine progresse alors à la vitesse grand V ! « Elle s’est perfectionnée très vite. Un apprentissage plus élevé que la moyenne. Elle a acquis les qualités physiques, elle a gagné en souplesse, en ligne de jambes », souligne son entraineur Alexandra. Championne de France Avenir en 2022, 2023 et 2024, Championne Solo 2025 de la catégorie 2012, en janvier dernier, elle a obtenu sa première sélection en équipe de France Jeunes, en étant la benjamine du groupe. « C’est une grande fierté pour moi, car ce n’est pas évident de se faire repérer quand on n’évolue pas dans un club de pôle. Malgré que je sois la moins âgée du groupe, je me suis bien intégrée », déclare Jeanne. En vue de ces championnats du monde d’Athènes, elle a participé à des stages nationaux à Nantes en janvier, février et juin puis en juillet et août. « C’est une sacrée performance qu’a réalisée Jeanne. Car non seulement elle a été sélectionnée en équipe de France, mais à Athènes elle a concouru aux deux ballets par équipe de la compétition », précise A. Mondoloni.





Championne du Monde dimanche à Athènes, mardi, Jeanne a effectué sa rentrée des classes en 4e au collège Giraud de Bastia.

Mais comment concilier études et sport de haut niveau ? « J’ai la chance de bénéficier d’horaires aménagés. Je manque les cours les lundis et vendredis après-midi, les rattrapant plus tard avec un professeur. Je voudrais poursuivre ensuite des études littéraires », indique notre jeune prodige. Et la suite ?

« Je pourrais aller dans un club pôle espoir, mais je préfère rester à Bastia, car j’ai grandi dans ce club. J’espère pouvoir me maintenir en équipe de France et je vais essayer de ravir la place de solo. Celle qui domine largement cette place va en effet changer de catégorie. En 2026, il y aura les championnats d’Europe au Luxembourg et j’espère bien en être ».





Un discours qui ravit bien sûr Alexandra Mondoloni. « Elle a un bel avenir devant elle, elle peut décrocher le solo. Sa réussite et celle d’autres au club prouvent qu’il y a une belle jeunesse corse. Il faut aussi souligner l’investissement total des parents ».

