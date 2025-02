Championnat des jeunes d’échecs à Bastia : 150 joueurs attendus à la Casa di I Scacchi

Le Championnat Individuel de Bastia se déroule ce dimanche 16 février à la Casa di I Scacchi, où 150 jeunes joueurs d’échecs se mesureront pour décrocher leur place en finale régionale. Organisé par le Corsica Chess Club, ce tournoi constitue une étape imporrtante pour les qualifications au Championnat de Corse Jeunes, prévu à Corte les 8 et 9 mars 2025. Ouvert à tous les jeunes, licenciés ou non, ce championnat se déroulera en différentes catégories d’âge : U8, U10, U12, U14 et U16.



Les meilleurs de chaque catégorie décrocheront leur billet pour la finale régionale, un objectif ambitieux pour ces jeunes passionnés d’échecs. La compétition débutera à 10h30, après une période d’inscriptions gratuite entre 9h00 et 10h00. Les participants s’affronteront dans sept parties, avec une cadence de 15 minutes plus 3 secondes par coup, dans une atmosphère sportive et détendue.



À la fin de la journée, les trois premiers de chaque catégorie recevront des coupes, et tous les participants se verront remettre une médaille souvenir. Cette journée s’annonce comme une véritable fête des jeunes talents du jeu d’échecs, où la convivialité et la compétition se mêleront pour offrir à chaque joueur l’opportunité de briller.