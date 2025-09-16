Championnat de France par équipe tennis entreprise : l’AS Mairie Ajaccio vainqueur des inter-régions

Créée il y a à peine 5 ans, la section de tennis entreprise de la Ville d’Ajaccio s’est illustrée ce week-end à Aix-en-Provence, en allant remporter les inter-régions du championnat de France tennis enteprise D3. Menés 7-8 dans le double décisif, les Ajacciens ont trouvé les ressources mentales pour renverser les enseignants cévenols et s’imposer dans la liesse, au super tie-break (10-8). Après avoir vaincu les équipes locales de la police, de l’ASPEN, de la DDE, de l’Office Hydraulique et enfin le GFCA lors des phases régionales à Ile-Rousse, l’AS Mairie d'Ajaccio (ASMA) a écarté les finances de la région Auvergne-Rhône Alpes avant de décrocher le graal lors de la finale.



« Une belle rencontre humaine »



Composée de Gilles Ponzevera, Anthony Beuhorry, Fabrice Martinez, Mathieu Simoni, Jean-Michel Caruso (capitaine), Frédéric De Bessa et Samir Rahmani, l’équipe de la mairie d’Ajaccio pouvait laisser éclater sa joie à l'issue de la compétition organisée par la Ligue Provence Alpes-Côte d'Azur . « Remporter ces Inter-regions masculines du Championnat de France 3 par équipes Tennis Entreprise est une expérience incroyable. Le sport nous apprend des valeurs comme la persévérance, la convivialité, le travail d’équipe et le respect. Ce sont des qualités que nous partageons avec la ville d’Ajaccio. Cette dynamique collective nous a finalement conduits à remporter ce titre, symbole d’un travail d’équipe et d’une persévérance partagée », a confié Samir Rahmani, le manager de l’équipe, à l’issue des deux rencontres de la phase finale, avant d’ajouter : « Mais au-delà de la victoire, cette expérience a surtout été une rencontre humaine. Elle nous a permis d’échanger avec d’autres entreprises, de découvrir des adversaires passionnés qui sont devenus, le temps d’un match ou d’une discussion, des partenaires de cette belle aventure ». La saison dernière, les Ajacciens s'étaient déjà qualifiés pour la phase finale mais s'étaient inclinés dès les demies-finales.



Une aventure humaine qui devrait se poursuivre dans les prochains mois avec de nouvelles échéances, et qui a pu se réaliser grâce au soutien de la Ville d’Ajaccio. « Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers mes coéquipiers, dont l’esprit d’équipe a rendu cette victoire possible. Merci également à la Ville d’Ajaccio pour son soutien financier, qui nous a permis de disposer de belles tenues et de faciliter nos déplacements, allégeant ainsi nos frais et nous permettant de nous consacrer pleinement à notre passion », salue Samir Rahmani .



Après le tennis, une section Padel, sport très en vogue actuellement, pourrait voir le jour prochainement au sein de la collectivité ajaccienne.