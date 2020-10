Chambre des territoires : Une session de rentrée sous le signe des enjeux, de l’utilité et des priorités

Trois pistes d’action

Le président Simeoni trace, ensuite, trois pistes de travail « pour être le plus efficace possible ». D’abord, la reconduction des Commissions sur la lutte contre les incendies, l’érosion du littoral ou la composition de l’assemblée afin de finaliser le travail engagé. « Deux priorités : la territorialisation des politiques publiques - Inventons une nouvelle territorialisation ! - et la politique de contractualisation avec les communes et intercommunalités qui doit être adoptée dans ses grandes lignes d’ici à décembre. Nous savons qu’il y a un besoin fort, une attente quelquefois colorée d’impatience, voire d’insatisfaction, pour que la CdC soit plus près des territoires, des élus et des Corses, notamment ceux qui sont le plus éloignés des grands centres urbains ». Ensuite, l’économie sociale et solidaire dans un contexte de crise COVID. « Les territoires sont un échelon privilégiée pour décliner cette politique ». Ensuite, la composition de la Chambre des territoires, notamment avec une véritable parité et la représentation de la totalité des Intercos. Dernier axe de travail : l’évolution des compétences avec un rôle consultatif élargi et une implication plus forte dans les dossiers structurants. « Cette institution est importante dans l’équilibre général des institutions pour répondre toujours mieux aux attentes des territoires ».



La voix des maires

C’est bien l’avis d’Achille Martinetti, maire de Bucugnà, qui explique l’état d’esprit des communes et insiste sur la nécessité d’un travail collectif : « Nous sommes très heureux d’être là, mais 8 maires sur une assemblée de 42 membres, c’est peu. Nous sommes sous-représentés. Ce n’est pas le meilleur moyen de faire entendre la voix des territoires. La Chambre des territoires nous paraît très utile à condition qu’elle soit représentative et qu’elle puisse s’appuyer sur des éléments organisés ». Pour lui aussi, il faut innover, « s’appuyer sur les acteurs, les militants du territoire qui ont une certaine pratique, sur des expériences qui ont eu lieu il y a fort longtemps et qui ne demandent pas de modifier la loi. Des élus ont su se regrouper dans des Comités de développement pour faire remonter une voix. Il faut changer les statuts, que les élus de terrain soient plus représentés, et faire parler les acteurs entre eux, créer cette parole qui est différente dans chaque village ». Gilles Simeoni acquiesce : « La sur-représentation de l’Exécutif et de la CdC doit laisser la place à une plus grande représentation des territoires. Au-delà des évolutions institutionnelles, il y a la capacité à être innovant avec toutes les expériences de terrain accumulées ».



Ne pas casser l’outil !

Si Pierre Marcellesi, président de la Comcom de l’Alta-Rocca et maire du petit village de Zoza, y souscrit, il entend modérer les envies de réforme : « Attention à ne pas casser l’outil dans une fuite institutionnelle avant de l’avoir optimisé ! Il faut d’abord réformer son fonctionnement ou le faire vivre. On parle de sous-représentation des territoires, mais il y a 4 sièges vacants au titre du collège des intercommunalités. Il n’y a pas eu de candidats. Des portions de territoire ne sont pas représentées du fait de la simple volonté de ceux qui n’ont pas voulu les représenter ». Idem concernant les prérogatives : « C’est encore de chez nous de penser qu’on va faire à la place de l’autre ! Il y a, dans l’architecture institutionnelle issue de la loi NOTRe, la place pour tous. Notre Chambre n’est ni plus, ni moins, un organisme de coordination de l’action publique qui vise à rationnaliser la dépense publique, l’optimiser, faire en sorte que, dans l’architecture rénovée des institutions en Corse, chacun puisse trouver sa place et qu’on ne se marche pas sur les pieds, mais qu’on puisse parler d’une seule voix sur les actions essentielles ». Pour lui, s’écarter des compétences statutaires serait s’éloigner des ressorts de cette chambre : « On va se fourvoyer, voir être déçus. A mauvais ouvrier, point de bons outils ! Ce sont, d’abord, les hommes qui font les institutions, pas l’inverse ! ». Comme il l’explique en vidéo :