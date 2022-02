Chambre des territoires : Un projet de réforme de la fiscalité des successions pour lutter contre la dépossession

Le GIRTEC en danger

Pour appuyer cette demande de territorialisation de l’impôt, Me Spadoni avance un argument qu’il juge imparable : la rupture d’égalité entre les citoyens. « Nous avons un système hybride : une fiscalité pour la donation et une fiscalité pour les successions. Sur le continent, il y avait des donations tous les 6 ans, puis tous les 10 et 15 ans, les gens ont anticipé. Alors qu’en Corse, comme on ne payait pas les successions, la plupart n’ont rien fait, à cause aussi du désordre juridique. À Bastia ou à Ajaccio, 51% des biens immeubles n’ont fait l’objet d’aucune mutation depuis 1956, 54% à Porto-Vecchio. Cela veut dire que les biens sont immobilisés, soit par des successions non réglées, soit par des indivisions d’origine successorale. Les citoyens corses n’ont pas de cadastre comme les autres citoyens français. À Sisco, 80% n’ont pas de titres de propriété ». Faire disparaître les effets pervers du désordre foncier est la mission du GIRTEC dont Me Spadoni a été le créateur et dont l’existence même est aujourd’hui remise en cause par l’Etat. « Nous établissons 600 titres de propriété par an, 12 000 titres depuis sa création. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Mais, les nuages noirs s’amoncellent. L’Etat trouve que c’est bien long ! Nous savons que le GIRTEC est en danger, il ne sera plus budgétisé à partir de l’année prochaine. L’Etat voudrait qu’il soit à la charge de la Collectivité. Il a fallu 40 ans pour faire admettre à l’Etat que notre problématique était différente, mais il s’en désintéresse », déplore t-il. L’inquiétude est tout aussi grande chez les maires qui se trouvent confrontés à ce que Don Marc Albertini, maire de Ghisoni, qualifie de « situations inextricables. Nous avons à Ghisoni des successions ouvertes depuis 60 ans, sur lesquelles on ne peut appliquer les biens sans maître, avec des lots sans titre, des propriétaires inconnus... Des biens de faible valeur, avec un impact fiscal faible ». Et de commenter : « Il faut d’autre levier que la fiscalité des successions pour solution ». Jean-Jacques Gianni, maire d’Evisa, le martèle également : « Le foncier et le logement sont les deux impératifs pour l’installation dans le village. Je suis en train d’installer quatre jeunes agriculteurs, c’est le parcours du combattant ! ». Ange-Pierre Vivoni, maire de Sisco, déplore les limites de la préemption pour les communes. Il raconte qu’il n'a réussi à préempter un terrain de 3000 m2 que grâce à l’aide de la Collectivité de Corse et surtout à la bonne volonté du vendeur qui a accepté une forte réduction sur le prix : « Préempter à 1 million € pour une petite commune, ce n’est pas possible ! », lâche-t-il.



Des outils à disposition

Me Spadoni reste pragmatique. Sur les biens sans maître ? « Il faut utiliser tout l’arsenal dont nous disposons, le GIRTEC met à disposition la gratuité totale de la généalogie. Nous sommes capables de retrouver tous les héritiers. Nous disposons d’un outil puissant : la prescription inquisitive : la possession paisible, continue et non équivoque pendant 30 ans vaut titre de propriété. La Cour de cassation dit aujourd’hui qu’elle peut s’appliquer même aux héritiers du sang. On est capable de régler 7 cas sur 10. Nous savons créer des titres, nous savons faire les recherches, ce qui est important c’est d’avoir des personnes déterminées à vouloir le faire avec un notaire qui joue le jeu - il y a 90 notaires en Corse - nous avons les outils pour régler la plupart des cas ». Sur la spéculation ? « On est pris en tenaille entre la démarche spéculative et le droit de propriété. On ne peut pas d’un coup de baguette magique gommer tous les aspects de la spéculation. Par contre, en donnant à la Collectivité territoriale un apport nouveau, on lui permet de préempter et de mettre les biens acquis au service des communes pour les logements sociaux, l’installation de jeunes agriculteurs ou autre… C’est un mécanisme autrement plus vertueux que celui que nous connaissons aujourd’hui ». Prudent, il prévient : « Je n'ai pas eu la prétention de trouver la pierre philosophale, ni résolu tous les problèmes avec mon petit rapport. J’ai essayé de balayer aussi large que possible en restant à droit constitutionnel constant et en respectant le principe de l’égalité du citoyen devant la loi. C’est déjà bien difficile ! La détermination de tous les élus, l’union sacrée devrait nous permettre d’avancer. En tous cas, nous le devons parce que c’est ça ou rien ! ».



Agir vite

Un avis partagé par Gilles Simeoni qui veut aller vite. Il a saisi notamment les Ordres des notaires et des avocats, les associations de maires, le CESEC… L’idée est de proposer un rapport à la session de mars ou d’avril de l’Assemblée de Corse afin de verser rapidement le projet validé dans le cadre global des discussions engagées pendant cette campagne présidentielle. « Il faut que nos députés aient un projet concret à présenter ». Mais lui aussi avertit : « Ce projet ne pourra pas être, à lui tout seul, une solution. Ce n’est pas à travers une seule mesure qu’on réussira à inverser les logiques de spéculation et de dépossession. L’augmentation du droit de préemption, oui ! Les recettes pour les droits de préemption, oui ! Mais on ne pourra pas courir après les prix du marché, on ne pourra pas préempter partout. C’est complexe ! Il faut coupler les mesures, délimiter des zones à soustraire à la logique de marché dans les PLU... L’indivision est un mal qui a une vertu paradoxale, elle a été un frein à la transmission dans les opérations spéculatives. Il ne faudrait pas sortir de l’indivision pour rentrer dans les logiques spéculatives ». Le problème, explique-t-il, est l’attitude de l’Etat : « La volonté du gouvernement n’est pas d’avancer, mais d’instrumentaliser le GIRTEC pour nous empêcher de lutter contre la spéculation ». Pour le président de l’Exécutif, la territorialisation de l’impôt va bien au-delà de la fiscalité du patrimoine, c’est quasiment une question de survie : « Nous sommes dans une impasse budgétaire : nos recettes stagnent, nos dépenses augmentent, nous n’avons pas les moyens budgétaires d’exercer la totalité de nos compétences, et ça ne va pas s’améliorer. Il n’y a que trois solutions : diminuer les dépenses de fonctionnement, mobiliser l’épargne corse, et augmenter les recettes fiscales ». Dans ce contexte, le statut fiscal et social, demandé par la Corse, apparait comme le seul chemin possible.



N.M.