Challenge de Peretti : La Compagnie d'Arc de Bastia lance la 2e compétition de la saison avec le Grand Prix Figatellu

Les 8 et 9 février 2025, le COSEC de Furiani accueillera le Grand Prix Figatellu, deuxième manche du Challenge de Peretti, une compétition qui met en lumière la mixité et le travail en équipe dans le tir à l’arc. Cette manifestation sportive est un hommage à Maria de Peretti, une figure emblématique de la Résistance corse, résistante et médecin durant la Seconde Guerre mondiale. Son engagement et son sacrifice, notamment son accompagnement d’une autre détenue de Ravensbrück dans ses derniers instants, en font un symbole de courage et de dévouement, valeurs qui seront mises en avant tout au long de cet événement.



Le Challenge de Peretti réunit des archers qui forment des binômes mixtes pour participer à quatre compétitions tout au long de la saison. L’objectif est de créer une dynamique de travail en équipe tout en maintenant un haut niveau d’exigence. Les archers devront tirer dans des conditions similaires à celles des championnats de France, avec pour but d’améliorer leurs performances et d'obtenir leur qualification pour ces compétitions nationales.



Mais ce qui distingue ce challenge des autres, ce sont ses phases finales, où les archers s’affrontent en duel. Ce format, qui consiste à tirer en alternance pour départager les compétiteurs, est un élément clé des grandes compétitions de tir à l’arc, comme le championnat de France. Les archers devront faire preuve de sang-froid et de précision pour décrocher la victoire lors de ces duels successifs.





Le programme du week-end :



Départ 1 : Samedi 8 février de 14h à 17h

Samedi 8 février de 14h à 17h Départ 2 : Dimanche 9 février de 9h30 à 12h30

Dimanche 9 février de 9h30 à 12h30 Phases finales : Dimanche 9 février à partir de 13h30

Dimanche 9 février à partir de 13h30 Remise des prix : Dimanche 9 février à 17h30