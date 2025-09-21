"Cette filière du cinéma corse porte ses fruits" salue Thierry De Peretti, à l'affiche du Portivechju Film Festival

- Durant cette table ronde, l'acteur Pierre-Marie Mosconi a dit qu’il y avait une identité forte en Corse, ce qui expliquait sa vitalité, mais que la Corse restant une île, c'est toujours compliqué d'y faire du cinéma. Est-ce que vous partagez ce constat ?



On ne va pas enfoncer de portes ouvertes : c’est compliqué de faire du cinéma, tout court ! C’est difficile de faire des films indépendants, qui ont une vision. C’est toujours difficile à imposer. Les films, ce sont des prototypes industriels qui coûtent très cher. Il faut arriver à convaincre un maximum de partenaires que votre vision est bonne et que vous allez faire un film qui sera à la fois singulier et qui trouvera le modèle économique qui le rendra viable. Mais en Corse, il y a une urgence à s’approprier des récits pour raconter la réalité dans laquelle on est. C'est très fort, oui, et sans doute plus fort que dans d’autres endroits. Mais en Corse, il y a aussi une certaine facilité à faire des films parce qu’il y a cette réalité politique, culturelle, historique, qui nous tend les bras.



- Les artisans du cinéma, ils sont là en Corse : vous-même, Julien Colonna, Frédéric Farrucci, Eric Fraticelli, Marie-Ange Luciani, Michel Ferracci, Alexis Manenti...



Oui, il y a du monde bien sûr, et surtout il y a encore plein de jeunes gens qui arrivent et qui veulent faire des films. Cette filière est déjà structurée depuis vingt ans, et c’est pour cela qu’il y a des auteurs qui émergent et dont on en entend parler au-delà des frontières de l’île.



- N’y a-t-il pas encore aujourd’hui un manque en matière de formations en Corse autour du cinéma ?



Partir sur le Continent, oui, c’est une réalité qui touche aussi le cinéma. Il faut que la formation soit déjà ici, et c’est le cas : le DU et le Master à Corte sont de très bonne qualité. Après, il y a des difficultés en sortie d’étude, pour tout de suite enchaîner un parcours professionnel. C’est là où c’est plus compliqué. Cette filière, qui est très saine et qui porte ses fruits, comment faire aujourd’hui pour qu’elle soit maintenue et protégée ? C’était tout l’enjeu de cette table ronde. Ici, on est dans les lieux de la Cinémathèque de Corse. Toutes les régions n’en ont pas une. C’est une chance, avec tout le circuit éducatif autour. Ce qui manque aujourd’hui, c’est une ou plusieurs sociétés de production, à même de produire du cinéma de fiction en Corse. C’est l’étape prochaine qu’on attend.