Cet été, la ville de Bastia teste la piétonisation de cinq ruelles du centre-ville

Piétonniser une partie du centre-ville pour "pour améliorer la sécurité et la circulation", "assurer un accès facilité aux secours en cas de besoin" et mettre fin au stationnement anarchique et dangereux qui prévaut actuellement dans certaines ruelles de la place du Marché. Voici les multiples buts d'une expérimentation qui sera lancée le 3 juillet par la ville de Bastia.

Jusqu'au 3 octobre, la rue Sisco, la rue Pino, la rue Baietta, la Rue du Marché et la Rue des Zéphyrs seront ouvertes à la circulation automobile de 7h à 11h. En dehors de ces heures, des barrières pivotantes seront installées pour empêcher les véhicules d'y accéder. "Cette mesure ne posera d’ailleurs normalement pas de problème de stationnement, puisque les véhicules actuellement garés dans ces rues sont en infraction." précise la municipalité dans un communiqué.





Un travail de concertation entrepris avec les riverains et commerçants Afin de prendre en compte les préoccupations et la position des riverains et des commerçants, une première réunion publique a été organisée le 14 juin dans la salle du Conseil municipal, réunissant les riverains et commerçants concernés par cette expérimentation. "Dans cette optique d’échange, le projet a été présenté et les personnes présentes ont été invitées à partager leurs commentaires et suggestions." explique la municipalité. "Les riverains sont plus que favorables à l’idée de rendre ces rues piétonnes, rejoignant l’avis des commerçants, car ils sont les premiers à subir les incivilités qui se produisent dans les rues en question."

Pour des commerçants du centre-ville cette expérimentation est positive. Selon le gérant du bar A Liizia, établissement situé à proximité de la rue du marché, cette mesure est bénéfique : "toutes les vieilles ruelles devraient être piétonnes, au moins pendant l'été, avec un système de livraison le matin pour les commerces, et bien sûr l'accès pour les pompiers". Cette vision est partagée par la patronne du restaurant A Tana, qui souligne les avantages potentiels : "c'est vrai que la rue serait plus tranquille, plus calme pour les clients et pour nous. Mais il faut voir si ça n'empêche pas le passage pour les commerces, c’est à double tranchant. ça peut être un bien comme un mal, tout dépend de comment c’est mis en place”.





Une évaluation et une décision à venir

À la fin de cette période d'expérimentation, la municipalité dressera un bilan en octobre prochain. Une nouvelle réunion sera organisée pour présenter les résultats au public concerné et décider de la pérennisation ou non de cette initiative. Les avis des riverains seront pris en compte, ainsi que les avantages en termes de sécurité, de fluidité de la circulation et de tranquillité publique.