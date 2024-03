Cet été Air-France élargit son offre de vols depuis la Corse

Cet été, Air France déploie ses ailes pour offrir aux voyageurs corses de nouvelles destinations. Du 6 juillet au 1er septembre 2024, la compagnie aérienne élargira son éventail de liaisons saisonnières au départ de trois aéroports corses.



Depuis Ajaccio, les voyageurs pourront s'envoler vers Biarritz et Bordeaux, avec un vol par semaine chaque samedi, pendant toute la période estivale. De Calvi, Air France propose des liaisons vers Caen et Lyon, également une fois par semaine le samedi, offrant ainsi aux voyageurs la possibilité de découvrir de nouvelles destinations chaque semaine. Enfin, depuis Figari, la compagnie dessert Bordeaux, Lyon et Rennes avec un vol hebdomadaire chaque samedi, permettant aux passagers de profiter de nouvelles opportunités de voyages vers le continent.



Ces nouvelles liaisons saisonnières viennent enrichir l'offre déjà existante d'Air France au départ de la Corse, reliant les aéroports d'Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari à Paris-Orly.