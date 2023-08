Cérémonie de création de Mgr Bustillo : des vols supplémentaires Air Corisca pour Rome

A la demande de l'Evêché de Corse, à l'occasion de la nomination de Monseigneur Bustillo, évêque de Corse, en tant que Cardinal par sa sainteté le Pape François, Air Corsica a lancé des vols spéciaux qui permettront non seulement aux fidèles de participer à la cérémonie de nomination à Rome, mais également offriront une opportunité aux voyageurs en quête d'un week-end prolongé dans la "ville éternelle" à une période propice de l'année.Vendredi 29 septembre 2023 : Les départs de Corse sont prévus en matinée, avec une arrivée à l'aéroport de Rome Fiumicino (Leonardo da Vinci) avant midi.Dimanche 1er octobre 2023 : Les retours de l'aéroport de Rome Fiumicino (Leonardo da Vinci) sont programmés en fin d'après-midi, avec une arrivée en Corse en début de soirée.Les vols seront opérés à bord d'Airbus A320, des appareils équipés de 180 sièges pour assurer le confort des passagers.Les tarifs pour un aller-retour débuteront à partir de 255€ TTC, incluant également un bagage en soute d'un poids maximal de 23 kg.Les réservations sont déjà ouvertes et peuvent être effectuées sur le site internet de la compagnie aérienne, www.aircorsica.com , ainsi qu'auprès de son centre d'appels (0825 35 35 35 - 0,20€/min) et dans toutes les agences de voyages de Corse.