Centre de surtri des déchets à Monte : le Syvadec visé par une enquête du Parquet national financier

Le projet de centre de surtri des déchets à Monte, en Haute-Corse, ferait l’objet d’une enquête du Parquet national financier. C’est ce que révèlent nos confrères de France 3 ViaStella. Dans un article publié ce vendredi 21 mars, ils rapportent qu’au cours du mois de mars, des perquisitions ont été menées dans les bureaux du Syvadec, le syndicat en charge de la valorisation des déchets en Corse.



Selon les mêmes sources, la police judiciaire de Haute-Corse se serait rendue à deux reprises dans les locaux du syndicat. Plusieurs responsables ont été entendus dans le cadre de cette procédure, qui porte sur le montage financier du futur centre de traitement prévu à Monte, un projet de grande ampleur qui suscite par ailleurs beaucoup d'oppositions.



L’enquête, ouverte en novembre 2024, serait pilotée par le Parquet national financier. Une source judiciaire citée par France 3 ViaStella confirme que "d’autres lieux ont été perquisitionnés", sans toutefois en préciser la nature ni l’emplacement.



Un projet controversé

Le projet de centre de surtri de Monte, porté par le Syvadec et inscrit dans le plan de gestion des déchets de la Collectivité de Corse, ne cesse d’alimenter la controverse. Estimé à 70 millions d’euros, le chantier a franchi plusieurs étapes administratives ces dernières semaines : permis de construire validé, arrêté préfectoral publié, et démarrage des travaux. Pourtant, sur le terrain, la contestation prend de l’ampleur.



Le 15 mars, un collectif de riverains et d’agriculteurs, rejoints par le mouvement indépendantiste Core in Fronte, s’est réuni sur le site pour exprimer son opposition. Quelques jours plus tard, les associations environnementales A Spiriata et U Levante ont annoncé leur intention de déposer un recours en annulation devant le tribunal administratif de Bastia. Ces derniers dénoncent des risques d’atteintes environnementales et appellent à une remise à plat du projet.



La mise en service du centre est prévue pour 2026.