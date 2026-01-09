Centre Méditerranéen de la Photographie : des ateliers itinérants dans les écoles de Corse

Depuis 2018, Marcel Fortini, directeur du Centre Méditerranéen de la Photographie, et Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions à ce même CMP, sillonnent la Corse à la rencontre d’élèves du primaire en milieu rural.

À partir de la collection du Centre Méditerranéen de la Photographie, centre d’art conventionné avec la Collectivité de Corse, les élèves découvrent des œuvres originales d’auteurs de styles différents autour de trois thèmes : Le portrait, le paysage et le reportage. Au cours de chaque session interactive avec les jeunes, sont abordées les notions d’esthétique du regard, de composition, de cadrage, d’Histoire de la photographie et de ses procédés. A ce jour, 61 écoles ont déjà bénéficié de ces ateliers menés dans le cadre du plan « Culture près de chez vous » et de l’éducation artistique et culturelle.





Ce plan « Culture près de chez vous » repose sur de nouvelles méthodes de travail entre les services de l’Etat et les collectivités territoriales et part d’un constat : A côté des quelque 30 000 équipements culturels qui constituent un maillage culturel particulièrement dense du territoire, demeurent des « zones blanches », notamment dans les territoires ruraux, périurbains ou ultramarins, où l’accès à la culture est plus difficile. Il résulte de cette situation à deux vitesses une véritable fracture culturelle, tant en termes d’équipements que de dépenses culturelles.





Dans le cadre de ce plan les projets itinérants sont encouragés et la démarche du CMP s’y inscrit pleinement. A la veille des célébrations du bicentenaire de la naissance de la photographie, l’édition 2025 des Ateliers itinérants concerne les écoles de La Porta, Macinaghju, Ocana, Sarrola-Carcopino, Tavera et Zilia.



