Célébration de Notre-Dame de Lourdes à Bastia : « Une belle fête émotionnelle » pour l'évêque de Corse

« Nous confions aujourd’hui à notre Sainte, toutes les personnes malades et qui souffrent car ce jour leur est consacré » soulignait juste avant la messe solennelle de ce vendredi 11 février le Père Georges Nicoli, curée de ND de Lourdes.



« C’est un moment important pour la vie de la paroisse, la vie du territoire, c’est un jour de mémoire » enchainait Mgr Bustillo. « Nous célébrons une vision, une apparition qui a changé la vie d’une jeune fille, Bernadette. C’est une belle fête, une fête émotionnelle. Lourdes séduit, Lourdes guérit cœur et âme. Il y a deux aspects dans cette fête : Marie nous invite à la conversion et à la confiance. On voit parfois dans la conversion une dimension triste, volontariste et c’est dur et compliqué alors que c’est un moment heureux qui tend vers le vivre meilleur. L’apparition de la Vierge est une présence discrète et efficace. Marie apparait pour apporter à l’humanité du courage. Elle nous dit – Je suis là et je vous accompagne. Sa présence maternelle doit nous rassurer. Marie est aussi la femme de la confiance. Une présence douce et fidèle qui nous rassurent. Elle est à Lourdes, elle est à Bastia, elle est ailleurs. ND de Lourdes intercède par cette paroisse, par cette ville, par la Corse. On lui demande fécondation, vocation, communion et joie ».



Cette journée clôturait la neuvaine initiée le 2 février avec la Fête de la Lumière et la bénédiction des cierges.



Tous les jours dans la chapelle Ste Bernadette, devant la reproduction de la grotte des apparitions qui avait été dressée pour l’occasion, ont eu lieu laudes, messes, chapelets et louanges mariales. Le Père G. Nicoli avait aussi organisé des conférences sur la figure de Marie à Lourde avec l’intervention du Père Sébastien Antoni, Assomptionniste.

Jeudi soir a eu lieu la messe des familles avec la participation des enfants du catéchisme et une retraite aux flambeaux.



La paroisse ND de Lourdes restera en fête jusqu’au 18 février avec du 12 au 17 l’octave festif et le 18 la Ste Bernadette Soubirous.