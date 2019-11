Cédric Therin, un photographe de mode engagé pour promouvoir la Corse

Cédric Therin n'a pas fini de faire parler de lui. A 44 ans, ce passionné de photographie enchaine les publications dans différents magazines de mode.Il y a quelques années Cédric Therin ne pouvait imaginer qu'il photographierait des modèles de mode sur son île natale, la Corse. Ancien photographe et vidéaste de sport extrême en montagne, le calvais a décidé de changer de domaine de prédilection suite à un accident mortel d’un ami survenu lors d’un tournage d’un film. Il explique : "J’ai décidé de changer complètement mon orientation et ma façon de travailler, je me suis spécialisé dans l’édito et la photo de mode."Pour cela, il n'a pas lésiné sur le travail et a suivi diverses formations pendant 14 mois notamment au près de Maxime Stange à Paris.Après quelques parution dans des magazines de mode tel que Prime, horizont, mordant magazine, Cédric Therin a été contacté par la célèbre marque de matériel photo PHOTTIX pour devenir ambassadeur. Il raconte : "J’étais très honoré car nous sommes que trois ambassadeurs pour toute la France ..."Une notoriété qui permet aujourd'hui au photographe de promouvoir la Corse et ses modèles dans le monde entier.A présent le calais s'est fixé un objectif : promouvoir le savoir-faire corse à l'étranger. De ce fait, les modèles qu'il photographie sont pour la plupart de la région calvaise et sont photographiées en Corse. "Mon but et mes projets c’est de mettre en avant les modèles insulaire et nous créateur styliste de mode insulaire et ainsi la richesse de nos paysages et le patrimoine corse. A travers mes éditos de mode et je cherche à démontrer que l'on peut faire de très belles choses chez nous."Ainsi, le photographe nous confie qu'il vient de concrétiser un projet avec Eva Colas, la jeune femme bastiaise miss Corse 2018 et miss univers France pour le célèbre magazine de modeÉLÉGANT.Un photographe amoureux de la Corse qu'on aura à coeur de suivre.Pour découvrir son travail cliquez ici