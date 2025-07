Ce soir sur M6, la série "En famille" pose ses valises en Corse

Les téléspectateurs corses retrouveront ce mercredi soir un décor familier sur le petit écran. Pour la première fois, la série humoristique En famille installe son intrigue sur l’île de Beauté, le temps d’un prime événement diffusé à 21h10 sur M6. Intitulé Des vacances bien corsées , cet épisode spécial suit les Le Kervelec, dynastie attachante et souvent déjantée, dans un séjour mouvementé sur les terres corses.



Jacques, le grand-père, est invité à célébrer les cinquante ans d’un barrage qu’il avait contribué à construire dans sa jeunesse. L’occasion pour lui et Brigitte, son épouse, de revenir sur les lieux et d’y convier enfants et petits-enfants. Mais rapidement, le séjour vire au chaos : maison de location saccagée, randonnées ratées, concours de Miss improvisé ou encore premiers amours... Rien ne se passe comme prévu. ..



Tourné en partie avec la participation de comédiens corses (dont Michel Ferracci et Sophie Olmiccia), l’épisode met en scène plusieurs paysages de l’île. Le casting principal reste inchangé avec notamment Yves Pignot, Marie Vincent, Charlie Bruneau, Benoît Moret ou encore Gérémy Crédeville.