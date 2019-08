Cavallo : Une vedette de 25 m heurte l'écueil des Anglais

"Mer Assistance" et le patrouilleur des sauveteurs de la SNSM des Bouches de Bonifacio, le SNS 617, sont intervenus vers 16 heures après l'alerte déclenchée par le Cross Med Corse pour porter assistance à une vedette de 25m, qui venait de heurter l’écueil des Anglais, à proximité de l'Ile de Cavallo.



Premiers sur les lieux. ils ont pris en charge toutes les personnes qui étaient à bord puis se sont mis à la recherche d'une éventuelle voie d'eau.

Une demi-heure plus tard, alors que la SNS 063 se trouvait également sur la zone de l'accident, le bateau était tiré de sa fâcheuse posture et mis en sécurité à Cavallo.