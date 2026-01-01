Castirla : un corps découvert dans une voiture brûlée
La rédaction le Dimanche 4 Janvier 2026 à 13:36
Un corps a été découvert dans la nuit de samedi à dimanche à Castirla, à l’intérieur d’un véhicule incendié, sur la route de la Scala di Santa Regina.
Selon le parquet de Bastia, les premiers éléments recueillis orientent vers la piste d’un suicide.
Une enquête a toutefois été ouverte pour « recherches des causes de la mort ». Elle a été confiée à la brigade de recherches de Corte et à la section de recherches de Corse.
À ce stade, aucune hypothèse n’est officiellement privilégiée.