Cassani : Mado Agostini s'hè spenta

Figure incontournable et mémoire de son village de Cassani et de la commune de Montegrossu, Mado à rejoint son cher mari après 14 ans de séparation. Elle laissera un grand vide pour tous les siens, ses proches et bien de nombreuses personnes.

Les obsèques auront lieu ce mercredi 28 août à 10h30, en l'église de l'Annunziata de Cassani.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Corse Net Infos présente à toute sa famille, ses amis, ses proches et toutes les personnes que ce deuil afflige, ses plus sincères condoléances.