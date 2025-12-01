Avis de décès - Bastia - Castellare di Casinca

Bastia - Castellare di Casinca
Mme PESCE Martine née DELEAGE, son épouse.
Mme PESCE Sandra et Claude BAZZONI, sa fille et son gendre,
M. PESCE Pascal et Chrystel GÉNOIS, son fils et sa belle-fille
Mme ROVINALTI, Stéphanie née PESCE, sa fille et son époux Fabien ROVINALTI,
Carla, Gabriel, Lysandre,
Alexandre et Océane, sa compagne, et leur fille Luna,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Mme Veuve PESCE Monique née SANTUCCI, sa belle-sœur, ses enfants, leurs conjoints et petits-enfants
M. PESCE Laurent, son frère
M. et Mme CELS Georgette, son beau-frère et belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants
Les familles PESCE, CORAZZA, LEONELLI, CALZI, LAURELLI, SUZZONI, MATTEI,
BAZZONI, ROVINALTI, BUSSI
Parents, alliés et amis
Ont la douleur de vous faire part du décès de
M. Philippe PESCE
Survenu à Bastia,
Le mardi 04 novembre 2025 à l'âge de 79 ans.
La famille recevra les condoléances aujourd’hui jeudi 6 novembre 2025 de 10h30 à 18h00 en l’église de Sainte-Croix où le corps repose, et demain vendredi 7 novembre de 10h30 à 12h30.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Sainte Marie le vendredi 07 novembre à14h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Bastia Montesoro dans la plus stricte intimité.
La famille tient à remercier son médecin traitant, ses infirmiers et l'ensemble des équipes soignantes pour leurs soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements
---
Pompes Funèbres Corses
MORGANTI
04.95.31.15.18
-
