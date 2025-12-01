Avis de décès - Bastia - Pietralba - Santa Reparata di Balagna

Bastia - Pietralba - Santa Reparata di Balagna
Ses petits enfants adorés
Marc-Antoine, Maêlle et Giulia-Marie
Son époux, M. Jean-Jacques PAVERANI
Son fils, François Marie PAVERANI et son épouse Laetitia
Sa fille, Anne-Marie PAVERANI et son compagnon Christophe CECCARELLI
Ses frères
M. et Mme Feu Jean Baptiste MARTELLI, ses enfants et petit fils
M. et Mme François MARTELLI, leurs enfants et petits enfants
M. et Mme Pierre MARTELLI leurs enfants et petits enfants
M. et Mme José MARTELLI et leurs enfants
Sa belle sœur, Mme Marie Josée PAVERANI, ses enfants et petits enfants
M. et Mme Freddy CECCARELLI
Mme Antoinette HOGRAINDLEUR
Jean François et Carole ses filleuls
M. Louis POLI son parrain
Mme Nicole SIMONI ESTIVAL son amie de toujours
Ses amis dévoués
Mme Freddy VACAREZZA et Mme Lily SPINOSI
Sa cousine Nicole de Luri
Hervé et Laurence
Marie Michelle AGOSTINI et Marie Andrée PASQUALINI
M. Thierry POLI son médecin et ami
Les familles, PAVERANI, MARTELLI, GARSI, GUIDICELLI, DON CARLI, AGOSTINI, POLI,
CASALTA, SARTORI, CASTELLANI, de Toulon
Parents, amis et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de
Mme Marie PAVERANI
Née MARTELLI
Survenu le 5 novembre 2025 à Cardo
La famille recevra les condoléances aujourd’hui jeudi 6 novembre à partir de 15h00 en l’égliseSaint- Roch de Pietralba ou le corps sera déposé, la cérémonie religieuse sera célébrée demain vendredi 7 novembre 2025 à 11h00 en cette même église, l’inhumation suivra au cimetière de Pietralba.
La famille remercie particulièrement ses infirmières dévouées Géraldine et Laurène, et Elsa sa coiffeuse.
Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements
---
Pompes Funèbres Corses
MORGANTI
04.95.31.15.18
Marc-Antoine, Maêlle et Giulia-Marie
Son époux, M. Jean-Jacques PAVERANI
Son fils, François Marie PAVERANI et son épouse Laetitia
Sa fille, Anne-Marie PAVERANI et son compagnon Christophe CECCARELLI
Ses frères
M. et Mme Feu Jean Baptiste MARTELLI, ses enfants et petit fils
M. et Mme François MARTELLI, leurs enfants et petits enfants
M. et Mme Pierre MARTELLI leurs enfants et petits enfants
M. et Mme José MARTELLI et leurs enfants
Sa belle sœur, Mme Marie Josée PAVERANI, ses enfants et petits enfants
M. et Mme Freddy CECCARELLI
Mme Antoinette HOGRAINDLEUR
Jean François et Carole ses filleuls
M. Louis POLI son parrain
Mme Nicole SIMONI ESTIVAL son amie de toujours
Ses amis dévoués
Mme Freddy VACAREZZA et Mme Lily SPINOSI
Sa cousine Nicole de Luri
Hervé et Laurence
Marie Michelle AGOSTINI et Marie Andrée PASQUALINI
M. Thierry POLI son médecin et ami
Les familles, PAVERANI, MARTELLI, GARSI, GUIDICELLI, DON CARLI, AGOSTINI, POLI,
CASALTA, SARTORI, CASTELLANI, de Toulon
Parents, amis et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de
Mme Marie PAVERANI
Née MARTELLI
Survenu le 5 novembre 2025 à Cardo
La famille recevra les condoléances aujourd’hui jeudi 6 novembre à partir de 15h00 en l’égliseSaint- Roch de Pietralba ou le corps sera déposé, la cérémonie religieuse sera célébrée demain vendredi 7 novembre 2025 à 11h00 en cette même église, l’inhumation suivra au cimetière de Pietralba.
La famille remercie particulièrement ses infirmières dévouées Géraldine et Laurène, et Elsa sa coiffeuse.
Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements
---
Pompes Funèbres Corses
MORGANTI
04.95.31.15.18
-
Budget 2026 : Michel Castellani arrache un deuxième vote sur la continuité territoriale
-
Xavier Lacombe interpelle le gouvernement sur le retard de déploiement du PTIC
-
Ressources en eau : la saison de recharge démarre mal en Haute-Corse
-
La « Croisière des CSE » fait escale à Bastia pour ouvrir la Corse aux comités d’entreprise
-
Avis de décès - Bastia - Castellare di Casinca