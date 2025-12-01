Avis de remerciements - Aleria-Pianello

Marie CARLOTTI sa fille, Antoine Martin CARLOTTI son fils, Marina MASSIANI sa petite fille souhaitent remercier toutes les personnes ayant eu une pensée, ayant témoigné de leur soutien par une carte, un message, leur présence.

Nous souhaitons remercier tout d'abord la Mairie d'Aleria, M. Le Maire et son conseil municipal ainsi que les pompes funèbres MAZZIERI. Leur aide à été importante et vraiment précieuse.

Nous souhaitons remercier le maçon qui a réalisé un caveau en un temps record. Il a fait un travail rapide, efficace et de qualité, M. LIOI

Nous souhaitons remercier Corse Net Infos qui nous a soutenu en relayant notre cagnotte et en rédigeant un magnifique article.

Nous souhaitons remercier les différentes personnes qui ont partagé des hommages, dessins, poèmes, vidéos, mots qui ont été également très précieux, notamment les mots de Stevanu Penciolelli et de Francescu Luciani, ainsi que Paul Mathieu Santucci.

Nous souhaitons remercier les 231 personnes qui ont participé à la cagnotte Leetchi.

Nous souhaitons remercier les enseignants et la vie scolaire du Collège Fesch.

Il est difficile de remercier tout le monde tant les hommages et participations furent nombreux.

Il repose en paix aux côtés de sa famille, aux côtés de certains qu'il aimait tant.

Nous vous remercions du fond du coeur, et nous embrassons tous.

Vi ringraziemu è vi basgiemu tutti di core,