CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Hudo W2JC 10/12/2025 Stade Armand-Cesari de Furiani : la rénovation achevée après 18 mois de chantier 04/12/2025 Vos avis de décès sur CNI, c'est gratuit 03/12/2025 Spassighjata - À Bastia, 1 200 coureurs attendus pour une 10e édition anniversaire 03/12/2025

Avis de décès - Ajaccio -Zigliara - Calasima


La rédaction le Jeudi 4 Décembre 2025 à 06:05

Avis de décès, avis de remerciements, avis de messe, condoléances, hommages : il est possible, désormais de commander auprès de votre prestataire de funérailles ou de corsenetinfos@gmail.com tous vos textes et de les publier gratuitement, directement et rapidement sur Corse Net Infos.




Ajaccio -Zigliara - Calasima

Avis de décès - Ajaccio -Zigliara - Calasima
Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse
sont très émus de vous faire part de la disparition de
 
Mme Marie-Claire ALFONSI
 
Agent de la Collectivité de Corse
 
et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.

-----
                                                      
Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica
Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ella si n’hè andata
 
Mma Marie-Claire ALFONSI
 
Agente di a Cullettività di Corsica
 
è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.   




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos