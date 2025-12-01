Avis de décès - Ajaccio -Zigliara - Calasima

Ajaccio -Zigliara - Calasima
Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse
sont très émus de vous faire part de la disparition de
Mme Marie-Claire ALFONSI
Agent de la Collectivité de Corse
et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.
-----
Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica
Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ella si n’hè andata
Mma Marie-Claire ALFONSI
Agente di a Cullettività di Corsica
è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.
