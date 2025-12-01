Avis de décès - Ajaccio -Zigliara - Calasima

Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif et le personnel de la Collectivité de Corse

sont très émus de vous faire part de la disparition de



Mme Marie-Claire ALFONSI



Agent de la Collectivité de Corse



et s’associent à la douleur de la famille et de ses proches.



-----



Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu è u persunale di a Cullettività di Corsica

Sò cummossi assai d’annunziavvi ch’ella si n’hè andata



Mma Marie-Claire ALFONSI



Agente di a Cullettività di Corsica



è s’aduniscenu à u dulore di a famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.