Avis de décès - Cagnano


La rédaction le Mercredi 5 Novembre 2025 à 07:48

Cagnano

M. Alain DOUBLET, son époux
Florence et Carbon de SEZE
Celia et Augustin MOREAU,
Ses enfants,
Mme Geneviève CAMPANA, sa sœur,
Jean-Baptiste BATTESTI, son beau-frère
Arielle et Bertrand,
Flore et Mathis,
Ses petits-enfants
Les familles PAOLI, DOUBLET, DUFOUR, PREZIOSI, BATTESTI
Ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de


Marie-Gabrielle
CAMPANA-DOUBLET
Avocat honoraire

Ancienne membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
Ancienne vice-présidente de l’Union française du Soroptimist International

Munie des sacrements de l’Eglise.

La messe de funérailles sera célébrée le samedi 8 novembre 2025 à 10 heures en l’église Saint
Fructueux à Cagnano (Haute-Corse) suivie de l’inhumation dans le caveau familial.
Pompes Funèbres Corses
MORGANTI
04.95.31.15.18





