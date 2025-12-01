Avis de décès - Cagnano

M. Alain DOUBLET, son époux

Florence et Carbon de SEZE

Celia et Augustin MOREAU,

Ses enfants,

Mme Geneviève CAMPANA, sa sœur,

Jean-Baptiste BATTESTI, son beau-frère

Arielle et Bertrand,

Flore et Mathis,

Ses petits-enfants

Les familles PAOLI, DOUBLET, DUFOUR, PREZIOSI, BATTESTI

Ont la tristesse de vous faire part du rappel à Dieu de





Marie-Gabrielle

CAMPANA-DOUBLET

Avocat honoraire



Ancienne membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme

Ancienne vice-présidente de l’Union française du Soroptimist International



Munie des sacrements de l’Eglise.



La messe de funérailles sera célébrée le samedi 8 novembre 2025 à 10 heures en l’église Saint

Fructueux à Cagnano (Haute-Corse) suivie de l’inhumation dans le caveau familial.

---

Pompes Funèbres Corses

MORGANTI

04.95.31.15.18