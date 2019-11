Casgiu terapia à la maison Kill Brie

Chaque visiteur reçoit des conseils avisés de conservation et de dégustation sur les produits.

Véritable vitrine du terroir insulaire, elle propose également une large gamme française, européenne et d'ailleurs.

"Je vais sur le contient voir Christian Janier avec qui je passe énormément de temps pour goûter et découvrir de nouveaux fromages ".

Il y a les grandes classiques comme le Comté, le vrai Gruyère suisse qui est, rappelons-le, sans trou, l'Emmental, le Cheddar, le Morbier... Mais aussi les recherchés comme le Gorgonzola, le Parmigiano Reggiano, le Roblochon, Cancoillote mais "toujours au gré des saisons. Car ce sont des produits fermiers, à base de lait cru".



En juillet, 60% de la vitrine est essentiellement nustrale et composée uniquement de casgi casani.

"Les locaux sont contents de rétrouver des fromages qu'ils ne trouvaient plus et les visiteurs de découvrir tous les types de fromages corses".

Les amateurs de bonnes choses peuvent également y trouver de la crème fraîche crue, du beurre cru, ou barraté des yaourts maison, du lait de brebis des bergers, du vrai fromage blanc battu...Et les conseils pour réussir une vraie fondue savoyarde.

" Je suis heureuse de transmettre cette passion et l'histoire de chaque produit.

Aujourd'hui, les consommateurs deviennent de plus en plus des consommacteurs. Ils sont plus sensibles aux produits, leurs qualités, leurs provenances. C'est aussi une manière de préserver un savoir-faire".

Il y a également en stock, toujours selon la saison, ses 7 créations fromagères, addictives, que les palets soient fins connaisseurs ou non.

"J’ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres affineurs fromagers au cours de mon adolescence. Quand j’ai commencé à cuisiner, l'un d’entre eux m’a demandé d'élaborer avec lui des fromages pour un public plus élargi".

Le fameux Kill Brie, aux truffes noires d'été d'Italie. Il est aujourd’hui complété par 6 autres fromages, notamment le "Jacky Brotch", ou le "Camembert Miranille".

Et lorsque la saison de la raclette est ouverte, un peu plus tard que prévue pour cette année, la maison Kill Brie propose des plateaux de vrais fromages à raclette, fermiers, au lait cru et tout ce qu'il faut pour réussir ce délicieux repas, ainsi que l'appareil à raclette en question qui va avec, prêté pour la soirée, en l'ayant bien évidemment réservé à l'avance car avec le froid qui s'installe enfin, ça se bouscule déjà au portillon.

Mais Kill Brie, la maison pas le fromage, c'est aussi des dégustations, des démonstrations de savoir-faire et des moments de partages de passions et d'informations sur le fromage.

Un berger fera d'ici peu ( la date n'étant pas encore arrêtée) une démonstration de préparation de brocciu à l'ancienne, le vrai, l'unique.

Et le 22 novembre, sur place, une soirée raclette est quant à elle déjà planifiée.

Des produits soigneusement sélectionnés directement chez les producteurs ou les maîtres fromagers et affineurs et également affinés par ses propres soins pour certains, Virginie Bruno propose tout au long de l'année et selon les saisons, environs 200 références en magasin.