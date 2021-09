Casamaccioli : retour en images sur les célébrations de A Santa di u Niolu

Après la messe, présidée par le vicaire général, le père Jean Yves Coeroli, assisté du curé du Niolu, le vicaire forain le père Léon Pape, le vicaire de Vico, le diacre François Aimé Arrighi a eu lieu, sur le champ de foire, la traditionnelle granitula.

Ce culte païen, typique de la Corse rurale, a été christianisée. Pour le père Coeroli, cette procession, représente métaphoriquement l'enroulement de la foi jusqu’au centre, c’est à dire jusqu’à l’amour de Dieu, et son déroulement est la foi emplie de l’amour de Dieu qui va irriguer le monde.



La statue a été ensuite ramenée à l’église où Françoise Fabiani, présidente de la confrérie du Niolu a raconté son histoire.

La Vierge fut implorée au 15eme siècle par un capitaine génois dont le navire fut pris dans une effroyable tempête au large de Galeria. Aussitôt une étoile brilla en direction du couvent de la Selva dans le Filasorma. La tempête se calma et le navire fut sauvé.

En remerciement, le capitaine offrit une statue de la Vierge au couvent. Pendant la révolution, on plaça la statue sur une mule qui prit la direction du Niolu et s’arrêta à Casamaccioli. A cet endroit, les habitants érigèrent une église.

Quant à A Fiera di u Niolu, qui cette année encore - crise sanitaire oblige- n'a pu se dérouler, elle sera officiellement reconnue par un décret du gouvernement en 1830.