Casa Musica : Francine Massiani bat le rappel de ses amis chanteurs sur France 3 Corse Via Stella

Une émission spéciale de 26 minutes, dans laquelle Francine Massiani nous accueille en toute décontraction, chez elle à Palmento, pour nous faire partager son confinement.

Entre son jardin, sa cuisine et son salon, elle va entrer en contact avec des artistes qu’elle aime, pour une série de défis chantés : Tao-by, Jean-Charles Papi, Thomas Dutronc, Don Jean Maestracci, Patrizia Gattaceca.



Pour ce rendez-vous placé sous le signe de la solidarité, la mobilisation de tous est indispensable : Thomas Bronzini évoquera le concours de Mash Up de RCFM et Ghjilormu Padovani présentera les séquences musicales diffusées sur le site de Corse-matin.

Pour finir, une chanson chorale qui redonne le moral : Mi Ne Vogu de Vitalba, avec la participation de tous les artistes.

Cinq séquences chantées entrecoupées d’interviews sur le vif des artistes qui acceptent de participer. Nous leur demanderons aussi de nous montrer les coins qu’ils privilégient dans leur lieu de confinement et de nous parler de ce qu’ils retiendront de positif de cette période de huis-clos, comment elle changera leur rapport aux autres et au monde…



Vendredi 10 avril à 20h45

Réalisation : Emmanuel Cardi

Production : Novita Prod

Rentrer chez eux en restant chez nous, les rencontrer dans leur univers proche tout en gardant nos distances ?C’est le challenge que propose « Casa Musica », un format hybride télé/digital autour de Francine Massiani, un relais en chansons avec des refrains et une chorale d’artistes liés à la Corse et d’enfants de notre île qui, plus que jamais, créent des liens.