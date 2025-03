Carnavali di Portivechju : sous le signe de la joie et du partage pour plusieurs milliers de personnes

La version 2025 était placée sous le signe de la joie et du partage avec plusieurs milliers de spectateurs qui ont pris possession des rues dès le début de l’après-midi pour assister au Corso qui s'est déroulé sous un soleil éclatant.

Avant cela, au parking Santa Catalina, point de départ du défilé carnavalesque, les compagnies Dinamo Théâtre et Caramantra avaient donné le « la » accompagnées par les élèves des écoles de Sotta, Santa Divota et Murateddu avec un mini concert dans le cadre des classes musiques.





Après cette ouverture joyeuse, le Corso, fort d'une quinzaine de chars et d'ensembles divers, s'égayait dans les rues de Portivechju en un défilé extrêmement joyeux tout en rythme et en musique, suivi par un goûter des enfants Piazza'llu Quartieri et une représentation de la compagnie Dinamo Théâtre sur le parvis de l'Espace Jean-Paul de Rocca-Serra.





La remise des prix, Piazza’llu Quartieri, devant plusieurs centaines de personnes dans une ambiance qui n’a cessé d’aller crescendo, était l’avant-dernière étape de cette après-midi haute en couleur qui s'est achevée le soir par le bal costumé sur la place Henri-Giraud, orchestré par les groupes Eppò et Water Melon et le DJ Oramai.

Une édition 2025 portée par l'associu I Baroni et la Ville de Portivechju qui a fait le plein à tous les sens du terme.