Cargèse enterre ce vendredi Yvan Colonna, l’enfant du pays

Ce vendredi obsèques une partie des forces vives a adhéré à l'appel de rendre hommage à Yvan Colonna avec journée « Isula morta », en hommage au militant nationaliste, comme à Sarrolla-Carcopino où la mairie est fermée ce 25 mars en signe de respect et de soutien à la famille d’Yvan Colonna.



Plusieurs autres structures et collectivités ont répondu à l’appel. Le Parc Naturel Régional de Corse - Parcu di Corsica « en solidarité avec la famille d’Yvan Colonna », a fermé « l’ensemble de ses locaux ce vendredi 25 mars ». De même, la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricole (FDSEA) de Haute-Corse a indiqué dans un communiqué qu’elle « s’associait à la douleur de la famille Colonna ». En conséquence, « ses bureaux sont fermés ce vendredi 25 mars ».

La communauté de communes de L’Île-Rousse-Balagne a fait savoir que ses services ainsi que ceux du Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) sont fermés. Jean Giuseppi, maire de Figari, et Alexandre Sarrola, maire de Sarrola-Carcopini ont également annoncé sur Facebook la fermeture des locaux municipaux au public.